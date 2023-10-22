"وصمة عار لنتنياهو".. كيف ينظر الإسرائيليون للحرب؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه مع دخول الحرب على قطاع غزة أسبوعها الثالث، تُجمع تقديرات المحللين الإسرائيليين على أن معركة "طوفان الأقصى" أعادت الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى المربع الأول، أي إلى ما قبل نكبة عام 1948، في حين اعتبرت التحليلات أن المعركة "حرب استقلال ثانية" من وجهة نظر الإسرائيليين.وناقشت التحليلات السياسية نهج نتنياهو خلال ولايته منذ العام 2009، وتعامله مع الملف الفلسطيني والذي وصف بـ"إبر التخدير" دون تقديم أي حلول جذرية لإنهاء الصراع أو حسمه، وهو النهج الذي حظي بحاضنة شعبية من الجمهور الإسرائيلي، الذي فضل ترحيل الصراع، لكنه ما لبث أن انفجر بوجه إسرائيل والعالم، وأعاد القضية الفلسطينية إلى أجندة الشرق الأوسط والعالم.وفي قراءة للدعم الأميركي غير المسبوق لإسرائيل في الحرب على غزة، يرى المختص في الشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط تسفي برئيل أن احتضان الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل يضعه معها على مسار تصادمي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، وخاصة دول الجوار التي تتخوف من امتداد الحرب إلى أراضيها.وأوضح برئيل، في تقدير موقف نشره في صحيفة "هآرتس"، أن الحرب على غزة تعيد القضية الفلسطينية إلى حضن الدول العربية التي تحاول الضغط إقليميا وعالميا من أجل منع عمليات الاجتياح البري لغزة، وهي العلميات التي قد تعيد الصراع إلى ما قبل 1948، مستشهدا بتصريحات ومواقف كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورفضهم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.وقدر المختص في الشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط أن القاهرة ترى في الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين غطاء وذريعة للحرب و"خطرا على الأمن القومي المصري"، لما سيكون لها من تداعيات على المصريين والشعوب العربية كونها تعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الفلسطينية.في الجانب الإسرائيلي، يرى المحلل السياسي نداف إيال أن الحرب على غزة أظهرت مدى تعلق وارتباط إسرائيل العميق بالولايات المتحدة والدول الغربية العظمى، قائلا إن "العناق الذي قدمه نتنياهو للرئيس بايدن يعكس التشبث الإسرائيلي اللامتناهي بالولايات المتحدة الأميركية، التي استنفرت للدفاع عن وجود إسرائيل".وفي مقالة له في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال إيال "لقد مر أسبوعان على الكابوس المروع الذي قلب عالمنا رأسا على عقب، نتنياهو كما يقول من يراقبونه في وضع أفضل مما كان عليه في الأسبوع الأول من الهجوم المفاجئ، حيث كان مصدوما، لكنه بسبب هذه الحرب لم يعد كما كان من حيث التألق والسيطرة، إذ لقب خلال ولايته الممتدة منذ عام 2009 بسيد الأمن".وأشار المحلل السياسي إلى وجود إجماع كامل في النظام السياسي الإسرائيلي على أن حكومة نتنياهو لا تعمل على المستوى المدني، وأن استجابة الوزارات الحكومية، في حالة وجودها، بطيئة. وأضاف، في السياق ذاته، "في إسرائيل هناك مؤشرات أولية على عودة الحروب القبلية، وهناك علامات أخرى تتعلق بتزايد الغضب لدى الجمهور اليهودي من نتنياهو وحكومته، فضلا عن الشعور بعدم الأمن والأمان".وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام، وتوظيف الحرب على غزة بغية التملص من وصمة العار القانونية، بسبب محاكمته بملفات فساد وخيانة الأمانة، لكن الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون القضائية غادي فايس يقول إن "نتنياهو وجد ذاته قبالة وصمة عار وطنية وقومية قد تسهم في إنهاء مسيرته السياسية".وأوضح فايس، في مقال له في صحيفة هآرتس بعنوان "العار الذي سينقش على جبين نتنياهو أسوأ بكثير من وصمة العار التي حاول الهروب منها بالمحاكمة"، أن مسؤولية أمن إسرائيل تقع على عاتق رئيس الوزراء، وهي المسؤولية التي يتملّص منها نتنياهو، الذي فضل توجيه أصابع الاتهام إلى الصحافة، التي وصفها بـ"العدو".وأضاف الصحفي ذاته أن "حاجة نتنياهو المهووسة إلى الاستيلاء على كل إنجاز، ووصف نفسه بأنه الحاكم الوحيد، هي أقوى حجة في لائحة الاتهام العلنية التي ستقدم ضده لمسؤوليته عن الإخفاق والفوضى، التي أدت إلى حمام الدم في الجنوب والحرب على غزة، بعض الأشخاص المقربين منه يفهمون بالفعل: لقد انتهى عهد نتنياهو". (الجزيرة)