Advertisement

عربي-دولي

ما تداعيات أيّ هجوم كبير ضدّ إسرائيل على إيران؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1121240-638335784674688693.png
Doc-P-1121240-638335784674688693.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تصاعد القلق الإقليمي والدولي من اتساع رقعة المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط احتدام المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجدت إيران نفسها أمام معضلة حقيقية.

فوفقا لتسعة مسؤولين إيرانيين على اطلاع مباشر على طريقة التفكير داخل المؤسسة الدينية الحاكمة فإن إيران، الداعمة منذ فترة طويلة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، تجد نفسها أمام معضلة بينما تحاول إدارة الأزمة المتفاقمة، حسب ما نقلت رويترز اليوم الاحد. 
Advertisement

فقد أكد المسؤولون الإيرانيون أن أي هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل سيُكبد طهران خسائر فادحة ويثير غضبا شعبيا داخلياً.
 
وأوضحوا أن بلادهم تواجه معضلة حقيقية في إدارة الأزمة الحالية بغزة. إذ اعتبروا أن وقوف إيران موقف المتفرج في حال الاجتياح البري الإسرائيلي سيقوض استراتيجتها المتبعة منذ 40 عاما.

ورأوا أن خسارة طهران لحماس و الجهاد في غزة سيحدث صدعا في خططها بالمنطقة، كما أفادوا بأن إيران تخشى أن تنظر الجماعات الحليفة لها، وإلى تقاعسها على الأرض على أنه علامة ضعف.

لكن في الوقت عينه أشاروا إلى أن أي هجوم إيراني كبير ضد القوات الإسرائيلية سيُكبد طهران خسائر فادحة، لذا تسعى طهران للموازنة بين الحفاظ على استراتيجتها بالمنطقة وتجنب الخسائر المحتملة. 

وقد توافق كبار صناع القرار في إيران حاليا على دعم ضربات محدودة لحزب الله على إسرائيل، وفق ما كشف المسؤولون.

كما أوضحوا أن صناع القرار اتفقوا على على دعم الهجمات "المحدودة" لحزب الله وجماعات أخرى و"تفادي التصعيد الكبير".
 
وشدد دبلوماسي إيراني كبير على أن السلطات الإيرانية تمتنع عن التدخل العسكري المباشر حتى الآن لأن أولويتها القصوى هي استمرارها أولا. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-10-22
12:00 | 2023-10-22
11:49 | 2023-10-22
11:37 | 2023-10-22
11:13 | 2023-10-22
10:35 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24