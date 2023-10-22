ما تداعيات أيّ هجوم كبير ضدّ إسرائيل على إيران؟





فوفقا لتسعة مسؤولين إيرانيين على اطلاع مباشر على طريقة التفكير داخل المؤسسة الدينية الحاكمة فإن إيران، الداعمة منذ فترة طويلة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، تجد نفسها أمام معضلة بينما تحاول إدارة الأزمة المتفاقمة، حسب ما نقلت رويترز اليوم الاحد.

Advertisement

فقد أكد المسؤولون الإيرانيون أن أي هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل سيُكبد طهران خسائر فادحة ويثير غضبا شعبيا داخلياً. مع تصاعد القلق الإقليمي والدولي من اتساع رقعة المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط احتدام المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجدت إيران نفسها أمام معضلة حقيقية.فوفقا لتسعة مسؤولين إيرانيين على اطلاع مباشر على طريقة التفكير داخل المؤسسة الدينية الحاكمة فإن إيران، الداعمة منذ فترة طويلة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، تجد نفسها أمام معضلة بينما تحاول إدارة الأزمة المتفاقمة، حسب ما نقلت رويترز اليوم الاحد.فقد أكد المسؤولون الإيرانيون أن أي هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل سيُكبد طهران خسائر فادحة ويثير غضبا شعبيا داخلياً.

وأوضحوا أن بلادهم تواجه معضلة حقيقية في إدارة الأزمة الحالية بغزة. إذ اعتبروا أن وقوف إيران موقف المتفرج في حال الاجتياح البري الإسرائيلي سيقوض استراتيجتها المتبعة منذ 40 عاما.



ورأوا أن خسارة طهران لحماس و الجهاد في غزة سيحدث صدعا في خططها بالمنطقة، كما أفادوا بأن إيران تخشى أن تنظر الجماعات الحليفة لها، وإلى تقاعسها على الأرض على أنه علامة ضعف.



لكن في الوقت عينه أشاروا إلى أن أي هجوم إيراني كبير ضد القوات الإسرائيلية سيُكبد طهران خسائر فادحة، لذا تسعى طهران للموازنة بين الحفاظ على استراتيجتها بالمنطقة وتجنب الخسائر المحتملة.



وقد توافق كبار صناع القرار في إيران حاليا على دعم ضربات محدودة لحزب الله على إسرائيل، وفق ما كشف المسؤولون.



كما أوضحوا أن صناع القرار اتفقوا على على دعم الهجمات "المحدودة" لحزب الله وجماعات أخرى و"تفادي التصعيد الكبير".

وشدد دبلوماسي إيراني كبير على أن السلطات الإيرانية تمتنع عن التدخل العسكري المباشر حتى الآن لأن أولويتها القصوى هي استمرارها أولا. (العربية)