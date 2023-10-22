شركة طيران تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية 2023





وقالت الشركة في بيان على موقعها "نظرا للوضع الراهن في إسرائيل، ستلغى كل رحلات كاثي باسيفيك بين هونغ كونغ وتل أبيب من اليوم وحتى 31 كانون الأول 2023 ضمنا".

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ودعت الشركة عملائها إلى مواصلة التحقق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تل أبيب بعد تاريخ 31 كانون الأول. أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران، الأحد، إلغاء كافة رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب حتى نهاية العام 2023 على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.وقالت الشركة في بيان على موقعها "نظرا للوضع الراهن في إسرائيل، ستلغى كل رحلات كاثي باسيفيك بين هونغ كونغ وتل أبيب من اليوم وحتى 31 كانون الأول 2023 ضمنا".ودعت الشركة عملائها إلى مواصلة التحقق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تل أبيب بعد تاريخ 31 كانون الأول.

ويأتي قرار "كاثي باسيفيك" بعد قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أخرى على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس.



ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية-كاي أل أم وشركة "دلتا" الأميركية و"لوفتهانزا" و"راين إير".



وأكدت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها تواصل رحلاتها إلى تل أبيب في الوقت الحالي، على الرغم من إلغاء بعض الرحلات الجوية المسيّرة من شركاء أجانب.



وأضافت الشركة في بيان أنها تعمل "وفقًا لتعليمات قوات الأمن الإسرائيلية"، حيث أصبحت الرحلات تغادر فقط من المبنى رقم 3 في مطار بن غوريون. (سكاي نيوز عربية)