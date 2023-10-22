Advertisement

إقتصاد

شركة طيران تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية 2023

Lebanon 24
22-10-2023 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1121250-638335799268804028.png
Doc-P-1121250-638335799268804028.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران، الأحد، إلغاء كافة رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب حتى نهاية العام 2023 على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الشركة في بيان على موقعها "نظرا للوضع الراهن في إسرائيل، ستلغى كل رحلات كاثي باسيفيك بين هونغ كونغ وتل أبيب من اليوم وحتى 31 كانون الأول 2023 ضمنا".
Advertisement

ودعت الشركة عملائها إلى مواصلة التحقق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تل أبيب بعد تاريخ 31 كانون الأول.
 
ويأتي قرار "كاثي باسيفيك" بعد قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أخرى على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس.

ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية-كاي أل أم وشركة "دلتا" الأميركية و"لوفتهانزا" و"راين إير".

وأكدت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها تواصل رحلاتها إلى تل أبيب في الوقت الحالي، على الرغم من إلغاء بعض الرحلات الجوية المسيّرة من شركاء أجانب.

وأضافت الشركة في بيان أنها تعمل "وفقًا لتعليمات قوات الأمن الإسرائيلية"، حيث أصبحت الرحلات تغادر فقط من المبنى رقم 3 في مطار بن غوريون. (سكاي نيوز عربية) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-10-22
12:00 | 2023-10-22
11:49 | 2023-10-22
11:37 | 2023-10-22
11:13 | 2023-10-22
10:35 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24