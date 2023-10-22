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إسرائيل تعتقل مقاتلا من حماس.. كان عالقا في غلاف غزة

Lebanon 24
22-10-2023 | 07:08
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، القبض على مقاتل من حركة حماس، ظل عالقا في غلاف غزة منذ 7 تشرين الأول الجاري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوات الدفاع الإسرائيلية "ألقت الليلة الماضية القبض على إرهابي من قوات النخبة في حماس بعد أسبوعين على المجزرة".
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وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية نصبت كمينا لاعتقال المقاتل، مبرزة أنها قامت بتسليمه لإجراء مزيد من التحقيقات معه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانييل هاغاري، إن "مهمة تطهير المنطقة لم تنته بعد. نحن مازلنا نتعامل مع المنطقة على أنها منطقة حرب". (سكاي نيوز عربية) 
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