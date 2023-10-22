Advertisement

عربي-دولي

عبد اللهيان: المنطقة كبرميل بارود وأية حسابات خاطئة سيكون لها تبعات خطيرة

Lebanon 24
22-10-2023 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1121268-638335826614030262.jpg
Doc-P-1121268-638335826614030262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من تأكيد مسؤولين إيرانيين في وقت سابق عدم سعيها إلى التصعيد وتوسيع الحرب، لوحت إيران اليوم الأحد بكل الاحتمالات ردا على ما يتعرض له قطاع غزة من قصف إسرائيلي عنيف منذ أسبوعين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "إذا لم توقف أميركا وإسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فإن كل الاحتمالات يمكن أن تقع". 
Advertisement

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أن المنطقة "كبرميل بارود وأية حسابات خاطئة سيكون لها تبعات خطيرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-10-22
12:00 | 2023-10-22
11:49 | 2023-10-22
11:37 | 2023-10-22
11:13 | 2023-10-22
10:35 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24