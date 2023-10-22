عبد اللهيان: المنطقة كبرميل بارود وأية حسابات خاطئة سيكون لها تبعات خطيرة

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على الرغم من تأكيد مسؤولين إيرانيين في وقت سابق عدم سعيها إلى التصعيد وتوسيع الحرب، لوحت إيران اليوم الأحد بكل الاحتمالات ردا على ما يتعرض له قطاع غزة من قصف إسرائيلي عنيف منذ أسبوعين.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "إذا لم توقف أميركا وإسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فإن كل الاحتمالات يمكن أن تقع".كما أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أن المنطقة "كبرميل بارود وأية حسابات خاطئة سيكون لها تبعات خطيرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.