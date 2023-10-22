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عربي-دولي

عمليات بلا تخدير وإبر خياطة.. مستشفيات غزة تقترب من الانهيار

Lebanon 24
22-10-2023 | 07:46
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مع تكثيف القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة، تقترب المستشفيات في القطاع من الانهيار. 
 
وفي هذا الشأن، كشف جراح العظام نضال عابد، أن الشيء الوحيد الأسوأ من صراخ مريض يخضع لعملية جراحية دون تخدير كافٍ هو الوجوه المرعبة لأولئك الذين ينتظرون دورهم، بحسب "أسوشيتيد برس".
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وعندما يشتد القصف الإسرائيلي ويزداد عدد الجرحى في مستشفيات مدينة غزة، فإنه يعالج المرضى أينما استطاع على الأرض، في الممرات، في غرف مكتظة بعشرة مرضى بدلاً من اثنين. كذلك يعالجهم دون إمدادات طبية كافية، حيث يضطر الأطباء إلى الاكتفاء بكل ما يمكنهم العثور عليه مثل الملابس للضمادات، والخل للمطهر، وإبر الخياطة بدلاً للإبر الجراحية.

وقال عابد، الذي يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود، في مستشفى القدس إن لديهم نقصاً في كل شيء، لافتاً إلى أنهم يتعاملون مع عمليات جراحية معقدة للغاية.
 
بدوره، وصف مهدت عباس، المسؤول في وزارة الصحة التي تديرها حماس، الأمر بالكابوس، محذراً من أن الأوضاع ستسوء إذا لم يصل المزيد من المساعدات.

وأجبر النقص في الإمدادات الجراحية بعض الموظفين على استخدام إبر الخياطة لخياطة الجروح، والتي قال أحد الأطباء إنها يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة.

في حين أجبر النقص في الضمادات الأطباء على لف الملابس حول الحروق الكبيرة، والتي قال إنها يمكن أن تسبب العدوى.
 
كما أجبر النقص في زراعة العظام الأطباء على استخدام براغي لا تناسب عظام المرضى، فيما لا يوجد ما يكفي من المضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من التهابات بكتيرية رهيبة. (العربية) 
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