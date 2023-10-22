المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة "عين الأسد"

Advertisement

صدر عن صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق البيان التالي:"بسم الله الرحمن الرحيم‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأميركي غرب العراق "عين الاسد" بطائرتين مسيرتين، واللتين أصابتا اهدافهما بشكل مباشر ودقيق".