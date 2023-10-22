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عربي-دولي

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة "عين الأسد"

Lebanon 24
22-10-2023 | 08:04
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صدر عن صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق البيان التالي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾‏
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استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأميركي غرب العراق "عين الاسد" بطائرتين مسيرتين، واللتين أصابتا اهدافهما بشكل مباشر ودقيق".
 
 
 
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