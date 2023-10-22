17 شاحنة تحمل مساعدات للفلسطينيين تعبر إلى غزة



ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قافلة مكونة من 17 شاحنة محملة بالمساعدات للفلسطينيين المحاصرين، عبرت الحدود إلى قطاع غزة اليوم الأحد.



وستكون هذه الشحنة الثانية التي تصل إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. (الحرة)

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