الحكومة البريطانية تدرس خفض الضريبة على ذوي الدخل المرتفع

تدرس الحكومة البريطانية، برئاسة ريشي سوناك، خفض رسوم الدمغة، وإجراء تخفيض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص دخلا في المملكة المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".



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