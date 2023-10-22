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إقتصاد

الحكومة البريطانية تدرس خفض الضريبة على ذوي الدخل المرتفع

Lebanon 24
22-10-2023 | 09:17
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تدرس الحكومة البريطانية، برئاسة ريشي سوناك، خفض رسوم الدمغة، وإجراء تخفيض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص دخلا في المملكة المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".
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