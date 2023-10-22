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ضربوا مثالاً للإنسانيّة والكرم... أهالي جنوب غزة يتقاسمون الطعام مع النازحين

Lebanon 24
22-10-2023 | 14:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ منير أبو حمزة، وهو أحد المسؤولين عن الإعاشة في مراكز إيواء النازحين في جنوب قطاع غزة، قال إن أهالي المناطق الجنوبية "ضربوا مثالا في الإنسانية والكرم، بتقاسمهم ما تبقى لديهم من طعام مع السكان النازحين من الشمال هربا من القصف الإسرائيلي".
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وأضاف أبو حمزة أنّ "مراكز الإيواء تتركز حاليا في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، باعتبارهما الأكثر أمانا إلى حد ما من القصف الإسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "مراكز الإيواء في معظمها مكونة من خيام قماشية أقيمت بمعرفة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني، بجانب الجهود الأهلية من سكان الجنوب لاستضافة النازحين من الشمال، وكذلك في المدارس والمراكز الرياضية".
وقال إنّ "هناك يوميا من يتبرع بإطعام ما يزيد على 600 أسرة من النازحين، وهناك من يتبرع بذبح مواشي لنفس الغرض".
ولفت إلى أنّه "نظرا لنفاد الوقود، يتكاتف أهل الجنوب في إعداد مواقد لطهي الطعام على نار الحطب".
وقال: "بالطبع لا يمكن للمؤن الموجودة لدى أهل الجنوب أن تكفي لإطعام سكان القطاع كله تقريبا بعد انتقالهم إلى هناك".
وتابع: "دخول أول دفعة من قافلة المساعدات عبر معبر رفح السبت، أعطى بارقة أمل حيث تم توزيعها بمعرفة الأونروا والهلال الأحمر على النازحين بالمقام الأول، لكن هذا لا يكفي والوضع الإنساني بالغ الصعوبة ولا يمكن أن يستمر هكذا كثيرا". (سكاي نيوز)
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