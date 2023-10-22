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عربي-دولي

المستشار الألماني يرتدي الـ"كيباه"

Lebanon 24
22-10-2023 | 10:35
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ارتدى المستشار الألماني أولاف شولتس قبعة يهودية "كيباه" في حفل افتتاح كنيس يهودي في مدينة ديساو الألمانية.

ونشر شولتس على منصة "إكس" صورة وهو يرتدي القبعة، وأكد أن "الكنيس الجديد يوضح أن الحياة اليهودية جزء من البلاد". (روسيا اليوم)
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