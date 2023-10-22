وكان المسجد قد تعرض لقصف إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وقال الجيش إن مسلحين كانوا يستخدمونه للتخطيط لشن هجمات.

وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصاً واحداً على الأقل قتل من جراء القصف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة "جاءت من طائرة"، لكن لم يتضح نوعها.

ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، القول ما إذا كانت طائرة مقاتلة شنت الغارة، حيث سيكون ذلك أول هجوم بمقاتلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين.