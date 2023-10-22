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إسرائيل تقصف موقعا مصريا قرب حدود غزة... وتعتذر!

Lebanon 24
22-10-2023 | 12:10
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أفاد الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.

وذكر الجيش في بيان: "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم"
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وأشار البيان إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث".



وفي وقت سابق، قال شهود إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.

ومنذ بدء الصراع في 7 تشرين الاول بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، السبت. (سكاي نيوز)
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