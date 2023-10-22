مواجهات بين الجيش العراقي والبشمركة.. وسقوط عدد من القتلى

اندلعت مواجهات مسلحة بين وحدات من الجيش العراقي، ووحدات من قوات البشمركة في ناحية مخمور التابعة لمحافظة نينوى، الأحد.



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وأسفرت المواجهات عن تضرر عربات مصفحة لدى الجانبين، ووقوع ست إصابات في صفوف قوات البشمركة.



وأفادت مصادر أمنية لرويترز بمقتل عنصرين في الاشتباكات، من دون أن تحدد من أي جانب. ووقعت الاشتباكات في مرتفعات قره جوغ بعد استرداد الجيش العراقي أربعة مقرات تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني ومطالبة قوات البشمركة باستلام السيطرة عليها.وأسفرت المواجهات عن تضرر عربات مصفحة لدى الجانبين، ووقوع ست إصابات في صفوف قوات البشمركة.وأفادت مصادر أمنية لرويترز بمقتل عنصرين في الاشتباكات، من دون أن تحدد من أي جانب.