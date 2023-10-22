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عربي-دولي

مواجهات بين الجيش العراقي والبشمركة.. وسقوط عدد من القتلى

Lebanon 24
22-10-2023 | 12:36
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اندلعت مواجهات مسلحة بين وحدات من الجيش العراقي، ووحدات من قوات البشمركة في ناحية مخمور التابعة لمحافظة نينوى، الأحد.
 
ووقعت الاشتباكات في مرتفعات قره جوغ بعد استرداد الجيش العراقي أربعة مقرات تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني ومطالبة قوات البشمركة باستلام السيطرة عليها.
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وأسفرت المواجهات عن تضرر عربات مصفحة لدى الجانبين، ووقوع ست إصابات في صفوف قوات البشمركة.  

وأفادت مصادر أمنية لرويترز بمقتل عنصرين في الاشتباكات، من دون أن تحدد من أي جانب.
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