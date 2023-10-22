في اليوم 16 من العدوان.. اسرائيل تتحضر للهجوم البري والوضع الانساني في غزة الى مزيد من التدهور





وقال مصدر مطلع إن "الإدارة الأميركية ضغطت على القيادة الإسرائيلية للتأجيل بسبب التقدم المحرز على جبهة تحرير الرهائن"، والحاجة إلى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن"، الأحد.

Advertisement بدوره، أوضح دبلوماسي مطلع أن المفاوضات شملت محادثات حول إدخال المساعدات إلى غزة، والحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين.

إلى ذلك نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل أبلغت أميركا أنها لن تنتظر كثيراً لبدء العملية البرية.



وأضافوا أن إسرائيل قررت دعم جهود الإفراج عن الرهائن في غزة.

مزيد من المساعدات

واليوم، دخلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وتشمل الدفعة عددا من الشاحنات المحملة بمختلف المواد الإغاثية والتي تشمل مواد غذائية وطبية ومواد إنسانية أخرى. وسط استعداد إسرائيل لغزو بري لقطاع غزة الغارق منذ أسبوعين تحت القصف، تضغط الحكومة الأميركية على إسرائيل لتأجيل عمليتها البرية لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.وقال مصدر مطلع إن "الإدارة الأميركية ضغطت على القيادة الإسرائيلية للتأجيل بسبب التقدم المحرز على جبهة تحرير الرهائن"، والحاجة إلى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن"، الأحد.بدوره، أوضح دبلوماسي مطلع أن المفاوضات شملت محادثات حول إدخال المساعدات إلى غزة، والحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين.إلى ذلك نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل أبلغت أميركا أنها لن تنتظر كثيراً لبدء العملية البرية.وأضافوا أن إسرائيل قررت دعم جهود الإفراج عن الرهائن في غزة.واليوم، دخلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وتشمل الدفعة عددا من الشاحنات المحملة بمختلف المواد الإغاثية والتي تشمل مواد غذائية وطبية ومواد إنسانية أخرى.

ارتفاع في عدد الشهداء

ميدانياً، قالت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين استشهدوا هناك منذ السابع من تشرين الأول إلى 91.



جاء ذلك بعد أن أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه قرب مخيم العروب.





أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الوقود.



وذكرت الوزارة في بيان أن عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود ارتفع إلى 10.



كما أفادت الوزارة بأن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي توقفت عن الخدمة نتيجة لتعرضها للقصف الإسرائيلي بلغ 29 مؤسسة.