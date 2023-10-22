وفي آخرها أكدت وسائل الإعلام المحلية تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق، الأحد، لهجوم صاروخي بعد هجوم بطائرتين مسيرتين عليها يوم السبت.

كما وأفادت بتعرض قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، لهجوم مسيرات.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية هجمات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل.

سلسلة هجمات

ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي عين الأسد وحرير وأربيل في إقليم كردستان العراق، ومعسكر قرب مطار بغداد، لهجمات.