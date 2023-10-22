اتصال بين بايدن والبابا فرنسيس.. هذا ما دار فيه

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى البابا فرنسيس الأحد، وناقشا الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس.



وأضاف أنهما ناقشا "ضرورة منع التصعيد في المنطقة والعمل نحوتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

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وقال الفاتيكان في وقت سابق إن الاتصال الذي استمر نحو 20 دقيقة "ركز على أوضاع الصراع في العالم وضرورة إيجاد سبل للسلام".





أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أنه على اتصال مع السلطات الإسرائيلية بشأن توقيت بدء العملية البرية في قطاع غزة.



وقال بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يشجع الإسرائيليين على تأجيل الهجوم البري على غزة، إنه "يتحدث إلى الإسرائيليين حول ذلك".



وتراجع البيت الأبيض، يوم السبت، عن تصريح للرئيس الأميركي، مفاده أن إسرائيل يجب أن تؤجل هجومها البري المتوقع في غزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.



وأثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة في وقت سابق من يوم السبت، سأل مراسل بايدن عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة، فأجاب: "نعم".



لكن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأميركي "لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الغزو البري، وكان يعتقد أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن". (سكاي نيوز)