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عربي-دولي

قوافل المساعدات تدخل غزة.. وإسرائيل تفحصها

Lebanon 24
22-10-2023 | 15:59
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بعد عبور قافلتين من المساعدات إلى داخل قطاع غزة، قال مسؤول في معبر رفح الحدودي للعربية إن المعبر شهد دخول دفعة ثالثة مساء الأحد من شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة.
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14 شاحنة

وأكدت مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) جولييت توما لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان إن 14 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر مساء اليوم الأحد.
 

"استجابة لمطالب واشنطن"

بالتزامن، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد بأن إسرائيل أكدت السماح بدخول معونات إنسانية إلى قطاع غزة من خلال مصر اليوم استجابة لمطالبات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضافت "بناء على طلب من الإدارة الأميركية.. تم السماح بدخول معونات إنسانية من الأمم المتحدة، تشمل فقط المياه والطعام ومعدات طبية، من خلال معبر رفح".

"إسرائيل تفحص"

كما أضافت "فحص رجال الأمن الإسرائيليون المعدات قبل دخولها إلى غزة".

 

إلى هذا، تستعد السلطات المصرية لتجهيز 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، الاثنين.

وشهد المعبر الأحد، عبور 17 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية الطبية، فيما عبرت 20 شاحنة إلى القطاع ضمن قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى فلسطين.

بدوره، قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه يتم بالفعل تجهيز الشاحنات لكن تحديد أعداد الشاحنات التي يجري إدخالها المعبر يتم بالتنسيق مع السلطات المختصة يومياً بل وكل ساعة.

قوافل مساعدات طبية

وتضم قوافل المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.

ويبلغ عدد شاحنات قوافل المساعدات عند معبر رفح من الجانب المصري والتي تتكدس في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة 175 شاحنة.

وكانت مصر وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب قمة السلام يوم السبت، قد أكدت على ضرورة منح الأولوية لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.

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