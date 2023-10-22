قوافل المساعدات تدخل غزة.. وإسرائيل تفحصها

للعربية إن المعبر شهد دخول دفعة ثالثة مساء الأحد من شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة.

بعد عبور قافلتين من المساعدات إلى داخل قطاع غزة، قال مسؤول في

14 شاحنة وأكدت مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) جولييت توما لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان إن 14 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر مساء اليوم الأحد.

"استجابة لمطالب واشنطن"

بالتزامن، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد بأن إسرائيل أكدت السماح بدخول معونات إنسانية إلى قطاع غزة من خلال مصر اليوم استجابة لمطالبات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضافت "بناء على طلب من الإدارة الأميركية.. تم السماح بدخول معونات إنسانية من الأمم المتحدة، تشمل فقط المياه والطعام ومعدات طبية، من خلال معبر رفح".

"إسرائيل تفحص"

كما أضافت "فحص رجال الأمن الإسرائيليون المعدات قبل دخولها إلى غزة".

إلى هذا، تستعد السلطات المصرية لتجهيز 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، الاثنين.

وشهد المعبر الأحد، عبور 17 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية الطبية، فيما عبرت 20 شاحنة إلى القطاع ضمن قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى فلسطين.