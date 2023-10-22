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عربي-دولي

الحكم بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات

Lebanon 24
22-10-2023 | 17:27
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حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالسجن 7 سنوات بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.
وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021"، وفقا لوكالة فرانس برس.
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ويعاقب القانون الذي أقرّه البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.
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