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إسرائيل تُمهِل مستشفى القدس في غزّة ساعة واحدة لإخلائه

Lebanon 24
22-10-2023 | 18:24
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أمهلت إسرائيل مستشفى القدس في قطاع غزة ساعة واحدة لإخلائه.
وكان محيط المستشفى قد تعرّض إلى عملية قصف.
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اسرائيل

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