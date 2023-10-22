4600 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد تسجيل أكثر من 4600 شهيداً وأكثر من 14 ألف جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.يأتي ذلك في وقت أوردت تقارير عن قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.وذكر الدفاع المدني في غزة أنه تم انتشال جثامين لـ 30 شهيداً من تحت الأنقاض في مخيم جباليا جراء العدوان الإسرائيلي.