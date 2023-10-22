هنية بحث مع وزير خارجية إيران التطوّرات في غزّة

قالت حركة حماس في بيان إن "رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله سبل وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

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