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ماكرون يزور إسرائيل غداً

Lebanon 24
22-10-2023 | 20:00
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يتوجّه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء الى أسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أعلن الاليزيه في بيان أمس الأحد.
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