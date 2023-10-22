ماكرون يزور إسرائيل غداً

يتوجّه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء الى أسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أعلن الاليزيه في بيان أمس الأحد.

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