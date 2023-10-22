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عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

Lebanon 24
22-10-2023 | 19:20
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.
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وقالت الوكالة إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.
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