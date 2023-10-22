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عربي-دولي

"خطير للغاية".. الصين تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
22-10-2023 | 23:09
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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية نقلا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط أن الصين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق" في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.
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وقال المبعوث تشاي جون إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وذكر التلفزيون الصيني أن تشاي قال أيضا إن الصين مستعدة لفعل "كل ما يفضي" إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.
 
 
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