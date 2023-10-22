شرط إسرائيلي.. "كل الرهائن مقابل المساعدات"!

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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس الأحد ان أي اتفاق على استمرار تدفق المساعدات إلى غزة لا يشمل إطلاق سراح المحتجزين يمثل استمرارا "للفكر الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه"."المساعدات مقابل الرهائن"وأضاف بن غفير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "يجب أن تكون المساعدات الإنسانية في مقابل الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين"."تدفق مستمر للمساعدات"وكان البيت الأبيض قد أفاد في بيان بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وؤئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدا في اتصال هاتفي أمس الأحد أنه سيكون هناك من الآن "تدفق مستمر" للمساعدات إلى قطاع غزة.وأضاف البيان أنهما بحثا أيضا جهود تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين الراغبين في مغادرة غزة.دفعة جديدة من المساعداتوفتحت السلطات المصرية أمس الأحد معبر رفح البري من الجانب المصري لدخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.ويبلغ عدد شاحنات قوافل المساعدات عند معبر رفح من الجانب المصري والتي تتكدس في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة 175 شاحنة.وتضم قوافل المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.(العربية)