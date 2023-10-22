بهدف منع اتساع الحرب ضد إسرائيل.. 6 زعماء غربيين يتفقون على التنسيق المشترك

أعلن قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا في بيان مشترك أنهم اتفقوا على مواصلة التنسيق لمنع توسع الصراع حول إسرائيل.



وجاء في البيان المشترك: "اتفق الزعماء على مواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع توسع الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل نحو تسوية سياسية وسلام دائم".

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وتم اعتماد البيان عقب مفاوضات بين قادة الدول حول مسألة التصعيد مع إسرائيل.



وذكر البيان أن قادة البلاد دعوا أيضا إلى احترام القانون الإنساني الدولي في منطقة النزاع وحماية المدنيين. (روسيا اليوم)