الليلة الأعنف.. غارات إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة (فيديو)

لليوم الـ17 على التوالي تواصل "إسرائيل" ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية غير مسبوقة فجر اليوم الأثنين على مناطق عدة في غزة، وصفت بـ" الأعنف منذ بدء العدوان"، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.
الليلة الأعنف منذ بداية العدوان على غزة .. قصف لا يتوقف عشرات الشهداء والجرحى الآن في كافة أنحاء مناطق قطاع غزة pic.twitter.com/SBo97Xb5Us
— Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) October 22, 2023
الليلة الأعنف منذ بداية العدوان على غزة .. قصف لا يتوقف عشرات الشهداء والجرحى الآن في كافة أنحاء مناطق قطاع غزة pic.twitter.com/SBo97Xb5Us
دي الليلة الأعنف على غزة.. القصف جنوني جنوني مش ممكن الأصوات!
مفيش يعني حد عاقل في العالم ده يقدم طلب بوقف الإبادة دي!!!
pic.twitter.com/wuLpPJ47Nv
— DAAN (@Danmohamed7) October 22, 2023
دي الليلة الأعنف على غزة.. القصف جنوني جنوني مش ممكن الأصوات!
مفيش يعني حد عاقل في العالم ده يقدم طلب بوقف الإبادة دي!!!
pic.twitter.com/wuLpPJ47Nv