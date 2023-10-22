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عربي-دولي

الليلة الأعنف.. غارات إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة (فيديو)

Lebanon 24
22-10-2023 | 22:00
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لليوم الـ17 على التوالي تواصل "إسرائيل" ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية غير مسبوقة فجر اليوم الأثنين على مناطق عدة في غزة، وصفت بـ" الأعنف منذ بدء العدوان"، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

 
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال مخيم البريج في وسط القطاع.
 
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة."
 
 
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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي.
 
 
 
 
وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح. (وكالات)
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