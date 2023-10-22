الليلة الأعنف.. غارات إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة (فيديو)

لليوم الـ17 على التوالي تواصل "إسرائيل" ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية غير مسبوقة فجر اليوم الأثنين على مناطق عدة في غزة، وصفت بـ" الأعنف منذ بدء العدوان"، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال مخيم البريج في وسط القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة."

الليلة الأعنف منذ بداية العدوان على غزة .. قصف لا يتوقف عشرات الشهداء والجرحى الآن في كافة أنحاء مناطق قطاع غزة pic.twitter.com/SBo97Xb5Us — Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) October 22, 2023 Advertisement

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي.

دي الليلة الأعنف على غزة.. القصف جنوني جنوني مش ممكن الأصوات!

مفيش يعني حد عاقل في العالم ده يقدم طلب بوقف الإبادة دي!!!

pic.twitter.com/wuLpPJ47Nv — DAAN (@Danmohamed7) October 22, 2023 قصف مناطق في أكناف 3 مستشفيات وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وتعرض محيط مستشفى القدس الذي يضم المئات من الجرحى والمرضى ويتواجد في ساحاته نحو 12 ألف نازح، قصفا إسرائيليا بعد تلقيه 3 إنذارات بالإخلاء خلال أقل من ساعة.



كما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي وسط غزة لقصف إسرائيلي.



ويضم مجمع الشفاء الطبي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. من جهتها قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ للعربية إن 25 مستشفى في غزة طلب منها الجيش الإسرائيلي الإخلاء. وأضافت أن إسرائيل لم تحدد لنا سقفا زمنيا لإخلاء مستشفى القدس في غزة. ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح. (وكالات)