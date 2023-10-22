قوات إسرائيلية تقتحم طولكرم وأريحا... وتعتقل فلسطينيين

فيما تواصل إسرائيل قصفها المكثف على قطاع غزة، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين مدينة طولكرم وأريحا ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية، وفق ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.





وأضاف أنها اقتحمت أيضا المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة.

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إطلاق نار على القوات الإسرائيلية

في المقابل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إطلاق نار استهدف القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها لطولكرم.



كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واعتقلت عددا من المواطنين.



يشار إلى أنه قتل 93 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بأيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول، وخلال مواجهات حصل فيها إطلاق نار من الجانبين، وفق مصادر فلسطينية.



حصيلة جديدة

بينما ارتفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الاول إلى 4700.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ضحايا القصف الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغوا 400، أغلبهم من الأطفال والنساء.



كما أضافت أن الغارات تركزت على جباليا وبيت لاهيا شمالا، والمحافظة الوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا. (العربية)