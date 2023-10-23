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عربي-دولي

مشهد لا يوصف... طفل فلسطيني أيقظه قصف إسرائيل وهذا ما حل به! (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2023 | 00:53
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لا تتوقف المآسي الإنسانية مع كل ثانية تمر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والممتدة منذ أكثر من أسبوعين، فصور الأطفال ومعاناتهم لم تعد تغب عن الأذهان، بل باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.


إلا أن لكل حزن نهاية، فبعد مقطع الفيديو المؤلم الذي انتشر قبل أيام للطفل الفلسطيني محمد، الذي ظهر فيه مرعوباً بعدما استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي، فغدت أطرافه كلها ترتجف دفعة واحدة، ظهر اليوم بحلة جديدة.
 
 
 
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فقد نشر حساب فلسطيني على موقع X، فيديو للصغير وقد بدا بحال أفضل، وتبيّن أنه يقيم في ملجأ للاجئين في غزة.
كما أطل الصغير راكضاً باتجاه مجموعة يبدو أنها كانت توزع ألعاباً على الأطفال في المكان، وبعدما حصل على هديته ابتسم بكل براءة الأطفال شاكراً ثم مضى مرة أخرى.


مشهد لا يوصف
 
يشار إلى أن الطفل محمد من قطاع غزة كان غدا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر بمطقع فيديو يرتجف خوفا من القصف الإسرائيلي الذي أيقظه من نومه، في مشهد لن ينساه العالم ولا حتى الصغير نفسه.
أما غزة، فما زالت تقبع منذ أكثر من أسبوعين تحت وقع قصف إسرائيلي لا يتوقف أدى لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4651 ضحية و14245 مصابا. (العربية)

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