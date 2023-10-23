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عربي-دولي

"إسرائيل" تعلن عن شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة

Lebanon 24
23-10-2023 | 01:29
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أشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إلى أنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة، إذا أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وقال كونريكوس في حديث لإذاعة ABC الأسترالية: "إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب".
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وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر".

ولم يجب كونريكوس على سؤال عن سبب تأجيل الهجوم البري رغم أيام من التكهنات، قائلا بدلا من ذلك إن القوات الإسرائيلية "ستعمل على تفكيك حماس تماما"  وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل، حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدا للمدنيين الإسرائيليين. كما لم يقدم إجابة محددة على سؤال المذيع حول ما إذا كانت الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي تتمثل في التدمير الكامل لـ"حماس"، أم تحرير جميع الرهائن المحتجزين لديها.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إن العملية البرية في غزة يجب أن تكون المناورة الأخيرة لأنه لن تكون بعدها حركة حماس، حسب تعبيره.

وتتواصل الحرب على غزة منذ أكثر من أسبوعين بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الشهداء والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، الذي لا يزال يتعرض للقصف الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
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