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مسؤول إسرائيلي يؤكد: لا وقف للقصف في غزة لأي سبب كان

Lebanon 24
23-10-2023 | 02:31
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في خضم الدعوات المتصاعدة من مصر والأمم المتحدة من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار، بغية تأمين دخول المزيد من قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، والتمكن من خروج مئات المواطنين الأجانب العالقين في جنوب القطاع، فضلا عن الانتهاء من ملف الأسرى الشائك، يبدو أن إسرائيل تتعنت.
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فقد أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار"، رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمساعي القطرية لإطلاق سراح أكثر من 200 أسير تحتجزهم حماس في القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول.
 
كما نفى المسؤول المطلع لشبكة "سي أن أن" اليوم الإثنين اطلاعهم على الدعوات الأميركية لتأجيل العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة في غزة، قائلاً "لا علم لنا". 

وشدد على أن بلاده وواشنطن تريدان إطلاق سراح جميع الأسرى "في أسرع وقت ممكن".

أما في ما يتعلق بإمكانية وقف النار بغية تأمين دخول المزيد من المساعدات إلى جنوب القطاع فقال: "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس". (العربية) 
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