معطيات جديدة عن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني.. هذا ما كشفه أحد كبار مسؤولي حماس



Advertisement

وفيما نفت الجهاد جملة وتفصيلا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها لم تطلق أي صواريخ ليل الثلاثاء الماضي، عند توقيت استهداف المستشفى، ظهر رد جديد من مسؤولين في حركة حماس. بعد مرور 6 أيام على مأساة مستشفى المعمداني الأهلي في غزة، ووسط تضارب حول الجهة التي قصفته، لاسيما بعدما ألمحت مخابرات غربية وترجيحات أميركية إلى تورط حركة الجهاد الفلسطينية، لم تظهر أي دلائل واضحة.وفيما نفت الجهاد جملة وتفصيلا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها لم تطلق أي صواريخ ليل الثلاثاء الماضي، عند توقيت استهداف المستشفى، ظهر رد جديد من مسؤولين في حركة حماس.

فقد أكد غازي حمد، أحد كبار مسؤولي حماس، أن "الصاروخ ذاب مثل الملح في الماء"، مضيفًا "لقد تبخر، ولم يبق منه شيء"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".



وأردف : "أنتم تتجاهلون كل المجازر الأخرى".



من جهته، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس:" من قال إننا ملزمون بتقديم بقايا كل صاروخ يقتل شعبنا؟ على العموم، يمكنك أن تأتي وتبحث وتتأكد بنفسك من الأدلة التي بحوزتنا".



بدورها، رفضت إسرائيل طلبات بتقديم سجلات لكافة أنشطتها العسكرية في المنطقة وقت الغارة. (العربية)