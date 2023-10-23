كيف حاولت إدارة بايدن تأخير التوغل البري الإسرائيلي في غزة؟.. صحيفة أميركية تكشف

نقل موقع "الحرة" عن صحيفة "Washington Post" الاميركية تساؤلها: "ما مصير غزة وحماس والمنطقة ككل بعد التوغل البري الذي أعلنت إسرائيل عزمها القيام به؟"



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وفي هذا الإطار، سلطت الصحيفة الأميركية في تقريرها، الأحد، الضوء على جهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في "إبطاء" التوغل البري الإسرائيلي في غزة.



وأكدت "واشنطن بوست"، أنه بعد أسبوعين من هجوم السابع من تشرين الأول، وحتى مع استمرار إدارة بايدن في تقديم دعمها الكامل لإسرائيل، فإنها تحاول منع السيناريو الذي وصفته الصحيفة بـ"الكابوس"، المتمثل في "نشوب حرب إقليمية أوسع".



وذكرت أن "اهتمام العالم بدأ يتحول ويركز أكثر على محنة المدنيين الفلسطينيين، وانتقاد الدعم الأميركي لإسرائيل"، فيما يتفاقم الغضب في العواصم العربية من الغارات على غزة، إلى جانب خروج مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من الدول.



وأوضحت الصحفية أنه في الأيام التي تلت هجوم حركة حماس، "وازن بايدن وكبار مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين، بين الدعم الواضح والقوي لإسرائيل، وبين القلق بشأن المدنيين في غزة، والسيناريو الأسوأ المتمثل في صراع أوسع في الشرق الأوسط". ورأى الموقع أن هذا التساؤل "يشغل بال الإدارة الأميركية حاليا، لدرجة دفعتها لطرحه على إسرائيل خلال الاجتماعات المشتركة"، بحسب الصحيفة.وفي هذا الإطار، سلطت الصحيفة الأميركية في تقريرها، الأحد، الضوء على جهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في "إبطاء" التوغل البري الإسرائيلي في غزة.وأكدت "واشنطن بوست"، أنه بعد أسبوعين من هجوم السابع من تشرين الأول، وحتى مع استمرار إدارة بايدن في تقديم دعمها الكامل لإسرائيل، فإنها تحاول منع السيناريو الذي وصفته الصحيفة بـ"الكابوس"، المتمثل في "نشوب حرب إقليمية أوسع".وذكرت أن "اهتمام العالم بدأ يتحول ويركز أكثر على محنة المدنيين الفلسطينيين، وانتقاد الدعم الأميركي لإسرائيل"، فيما يتفاقم الغضب في العواصم العربية من الغارات على غزة، إلى جانب خروج مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من الدول.وأوضحت الصحفية أنه في الأيام التي تلت هجوم حركة حماس، "وازن بايدن وكبار مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين، بين الدعم الواضح والقوي لإسرائيل، وبين القلق بشأن المدنيين في غزة، والسيناريو الأسوأ المتمثل في صراع أوسع في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنه في غضون أيام من التعهد بتقديم الدعم "القوي والثابت" لإسرائيل، عقب الهجوم، "بدأ بايدن بلطف في تذكير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن الديمقراطيات مثل إسرائيل والولايات المتحدة تكون أقوى وأكثر أمنا عندما تتصرف وفقا لسيادة القانون".



وقال مسؤول للصحيفة الأميركية، إن "بايدن وصل إلى تل أبيب، الأربعاء، وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على غزة أدت بالفعل لمقتل الآلاف، وحصار مستمر ترك ملايين المدنيين دون طعام وماء، واستعدادات لتوغل بري واسع النطاق في القطاع". وتابع: "لذلك، أصبحت فكرة إقناع إسرائيل بالتفكير مليا في التوغل البري هدفا أساسيا لزيارة الرئيس الأميركي".



لكن "واشنطن بوست" نوهت بأن بايدن "لم يخبر الإسرائيليين مباشرة بما يجب عليهم فعله أو ما لا يجب عليهم فعله، وكذلك وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وغيرهم ممن كانوا على اتصال مباشر مع نظرائهم الإسرائيليين"، وذلك وفقا لتصريحات عامة ومقابلات الصحيفة مع مجموعة من كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية، ومسؤولين أجانب ناقشوا الأحداث المضربة في الأسبوعين الماضيين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن "القلق كان يتزايد في واشنطن، وبلغ الأمر ذروته عندما تحدث بايدن خلال اجتماعاته مع نتانياهو وحكومته، عن مخاوفه، وطرح العديد من الأسئلة بشأن التوغل البري، وذلك أثناء زيارته إسرائيل التي استمرت سبع ساعات ونصف الساعة".



ووفقا للصحيفة، فقد وجّه بايدن عدة تساؤلات لنتانياهو، أبرزها: "ماذا سيكون رد الفعل الإسرائيلي في حال كانت مقاومة حماس لهجوم بري أكبر مما تتوقع إسرائيل، وتعثرت القوات الإسرائيلية؟، وماذا عن المساعدات الإنسانية؟، وكيف ستتم حماية المدنيين؟، وماذا عن مئات الإسرائيليين والأجانب المحتجزين كرهائن؟، وماذا لو أصبحت الضفة الغربية منطقة حرب؟، وماذا سيحدث إذا هاجم حزب الله من الشمال؟، أو إذا تورطت إيران بشكل مباشر؟".

وهذه التساؤلات تصاحبها أيضا "مخاوف طويلة المدى بشأن مصير غزة، في حال نجحت إسرائيل في تدمير حماس، فضلا عن مستقبل عملية السلام الأوسع في الشرق الأوسط"، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن في ظل "الغضب الإسرائيلي الحالي، فقد بدا أن المسؤولين هناك أقل اهتماما بالتفكير في هذه الأمور".

وترى "واشنطن بوست" أن القوات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك حاملتي الطائرات البحرية التي تم إرسالهما إلى شرق البحر الأبيض المتوسط كرادع للتدخل الخارجي، "معرضة لخطر الانجرار إلى صراع إقليمي".