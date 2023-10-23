طائرات أميركية ثقيلة تصل إلى اليونان.. ما هي مهمتها؟

أفاد موقع "pentapostagma.gr" بأن المقاتلات الأميركية الثقيلة ستستخدم المطار العسكري في مدينة إيلفسين بالقرب من أثينا بما في ذلك لإجلاء محتمل للمواطنين من الشرق الأوسط.

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وكتب الموقع أن الجانب الأميركي أجرى دراسة للقواعد الجوية اليونانية، حيث يمكن لليونان أن توفر للقوات الجوية الأميركية فرصة التزود بالوقود ومرابطة الطائرات الأميركية الثقيلة، التي ستصل إلى هنا خلال الساعات الـ24 القادمة، إذا لزم الأمر. تم النظر في الطلب الأميركي والموافقة عليه، وسيزودهم المطار في إيليفسين العسكري بهذه الفرصة".وأضاف أن أحد أسباب الطلب الأميركي يعود إلى احتمال إجراء عملية إجلاء المواطنين الأميركيين من منطقة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وكذلك الدول المجاورة مثل لبنان.وأشار إلى أنه تم اختيار المطار العسكري في إيليفسين لهبوط ومرابطة الطائرات الأميركية الثقيلة لأنه توجد في أراضيه مساحات فارغة ومستودعات مقبولة، متابعا أنه لا يستبعد أن تستخدم القوات الجوية الأميركية قواعد جوية يونانية أخرى.وبدأ وصول الطائرات الأميركية إلى المطار في إيليفسين، مساء أمس الأحد. (روسيا اليوم)