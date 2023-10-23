من أكثر الملفات الشائكة.. هل تستجيب إسرائيل للضغوط بخصوص الأسرى؟

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ان ملف الرهائن الإسرائيليين المتواجدين في قطاع يُعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تتعامل معها تل أبيب منذ بدء عمليتها العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الجاري.وتشير التقديرات الإسرائيلية، وفق أحدث حصيلة، إلى 212 شخصا تحت سيطرة حماس في غزة، بينما أعلنت كتائب القسام أن العدد قد يصل إلى 250 منهم 200 شخصا تحت سيطرتها، وتعرض أكثر من 20 منهم للقتل في الغارات الإسرائيلية.وتظاهر مئات الإسرائيليين، أمس الأحد، أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وبشكل يومي، يتظاهر آلاف الإسرائيليين في كافة أنحاء البلاد، لمطالبة الحكومة بالإفراج عن الأسرى لدى حماس في غزة.ضغط غربيوقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لبدء العملية البرية في قطاع غزة، لكن بنيامين نتنياهو وراء التأجيل لاعتبارات سياسية.وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتنياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.خطة إسرائيليةوحول تعامل الحكومة مع ملف الرهائن الإسرائيليين المتواجدين مع حركة حماس في غزة، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، الدكتور مئير مصري، إن حكومة إسرائيل لن تخضع لابتزاز "عدو لن يحصل منا إلا على الموت"، متهما حماس "بأنهم خطفوا الأطفال والنساء وكبار السن الذين أخرجوهم من غرف نومهم صباح يوم العيد".وأضاف مئير، لـ"سكاي نيوز عربية"، "أن الحكومة لن تخضع لأي ضغط، لا من الخارج ولا من الداخل، نحن مصممون، حكومةً وشعباً، على استئصال حماس والجهاد وإعادة احتلال القطاع من جديد، مهما كلفنا ذلك، لأنه لا خيار أخير أمامنا، وفكرة الانسحاب أحادي الجانب ومحاولة ترويض العنف والتعايش معه قد أثبتت فشلها".وحول عدد الرهائن، يقول "من الصعب التأكد من صحة الأرقام، حيث لا نزال نكتشف كل يوم المزيد من جثث المفقودين في الصحراء. كما أن بعض الرهائن خطفوا على يد "مدنيين" من القطاع، استغلوا فتح الحدود والإخفاق الأمني الإسرائيلي لارتكاب الفظائع بحق الإسرائيليين ولخطف من استطاعوا خطفه".وتابع "حماس لم تتوقع أن تحظى إسرائيل بهذا الدعم الكاسح من المجتمع الدولي وهي تحاول الآن أن تظهر للعالم أنها بالإمكان التفاوض معها، ونحن نرفض هذا المنطق ونطالب بالإفراج عن جميع الرهائن فوراً، وبتسليم أنفسهم، كاشفا أن "إسرائيل عازمة على القضاء نهائياً على المليشيات، وإعادة احتلال القطاع من جديد وتسليمه لسلطة مدنية خاضعة لها".بدورها ذكرت حركة حماس، السبت الماضي، أنها لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة. (سكاي نيوز)