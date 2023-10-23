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الرقم ليس 212.. الجيش الإسرائيلي يرفع عدد المحتجزين في غزة

Lebanon 24
23-10-2023 | 04:27
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أعلن الجيش الإسرائيلي ان عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة ارتفع إلى 222، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد يبلغ 212.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "عدد المحتجزين المؤكد في غزة 222"، فيما قالت حركة حماس في وقت سابق إن عدد الأسرى في غزة يقدر بحوالي 250، بينهم 200 بأيدي عناصر القسام، ونحو 30 بأيدي فصائل أخرى، فيما أشار الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة سابقا إلى أن "22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي" حتى الآن.
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وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

وذكر أبو عبيدة أن "آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب "للتأكد من عدم حصول حماس على المساعدات الخاصة بغزة ومستعدون لتصعيد العمليات لمنع ذلك"، مضيفا أن المسلحين في غزة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية وإسرائيل تقصف نقاط التجمع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات برية نفذت مداهمات محدودة في غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن".

من ناحية ثانية، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن "3 وزراء على الأقل في حكومة بنيامين نتنياهو يبحثون الاستقالة وإجباره على تحمل المسؤولية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "75% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم حماس في 7 تشرين الأول".(سكاي نيوز)

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