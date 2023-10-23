بالفيديو: كيربي يتهرب من الإجابة عن سبب إطلاق "حماس" سراح محتجزتين أميركيتين

فشل منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة CNN، في الإجابة على سؤال حول سبب إطلاق "حماس" التي تصنفها واشنطن "إرهابية" سراح محتجزتين أميركيتين.



وسأل المذيع: "لن يفعلوا من طيبة قلب.. حماس منظمة إرهابية وحشية وعديمة الرحمة. لماذا سمحوا لهذين الأميركيين بالذهاب؟".

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ورد كيربي قائلا: "يجب أن نكون حذرين في تصريحاتنا بشأن عملية الاحتيال التي قد تكون حدثت، فنحن نعلم أن بعض الأمريكيين ما زالوا محتجزين كرهائن، ونريد إعادتهم إلى ذويهم. آمل ألا يكون هناك أي فائدة من الحديث عن الدوافع والتفاصيل". لمشاهدة الفيديوورد كيربي قائلا: "يجب أن نكون حذرين في تصريحاتنا بشأن عملية الاحتيال التي قد تكون حدثت، فنحن نعلم أن بعض الأمريكيين ما زالوا محتجزين كرهائن، ونريد إعادتهم إلى ذويهم. آمل ألا يكون هناك أي فائدة من الحديث عن الدوافع والتفاصيل".





يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في بيان، إطلاق سراح رهينتين أميركيتين استجابة لجهود قطرية و"لدواع إنسانية".



بدوره، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "سعادته الغامرة" بعد الإفراج عن الأسيرتين، وقال في بيان: "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أمريكيتين احتجزتهما حماس رهينتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 تشرين الاول".



كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنه تم إطلاق سراح المواطنة يهوديت تاي رعنان، وابنتها شوشانا رعنان، اللتين كانتا محتجزتين لدى حماس. (RT)