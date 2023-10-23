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عربي-دولي

قريبة من لبنان... مستوطنة إسرائيليّة تشهد حالة من الفوضى

Lebanon 24
23-10-2023 | 05:06
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أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها، إنّ كريات شمونة القريبة من الحدود الجنوبيّة اللبنانيّة، تشهد حالة من الفوضى خلال عمليّة إجلاء 23 ألف مستوطن منها.
 
 
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لبنان

كريات شمونة

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