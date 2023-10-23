قريبة من لبنان... مستوطنة إسرائيليّة تشهد حالة من الفوضى

أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها، إنّ كريات شمونة القريبة من الحدود الجنوبيّة اللبنانيّة، تشهد حالة من الفوضى خلال عمليّة إجلاء 23 ألف مستوطن منها.

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