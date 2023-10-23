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عربي-دولي

فنان ينشر صورة لبايدن ويُهاجمه: "استفق يا رجل"

Lebanon 24
23-10-2023 | 05:15
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هاجم مغني الراب الأميرك، 50 cent، الرئيس جو بايدن، حيث أعاد نشر صورة له وهو يقضي إجازة على الشاطئ، وذلك بعد أقل من أسبوع من زيارته إلى إسرائيل وسط تصاعد القتال مع "حماس".

وفي الصورة يظهر بايدن وهو مستلقيا على الشاطئ تحت المظلة، وإلى جانبه زوجته السيدة الأولى جيل بايدن وهي تقرأ كتابا. وكتب معلقا: "مرحبا جو، انهض، نحن في ورطة يا رجل!". (روسيا اليوم)
 
 
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