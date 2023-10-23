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عربي-دولي

الحكم على رغد صدام حسين بالسجن لسبع سنوات.. وهذه تهمتها

Lebanon 24
23-10-2023 | 06:30
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أكد مصدر قضائي عراقي، اليوم الاثنين، صحة الحكم الغيابي الذي صدر بحق رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالسجن لسبع سنوات.

وأشار المصدر إلى أن "الوثيقة التي تسربت دقيقة وصادرت عن القضاء العراقي".
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وخلال الساعات الماضية تسربت وثيقة صادرة عن محكمة الكرخ في بغداد، تشير إلى الحكم الغيابي على رغد صدام حسين وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016 عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وأنشطة حزب البعث المحظور في مواقع التواصل ومن خلال الظهور في وسائل الإعلام. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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