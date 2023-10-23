أتوا من هذه البلدان... الآلاف عادوا إلى إسرائيل للقتال ضدّ "حماس"

ذكر موقع "الحرة"، أنّ الآلاف من الإسرائيليين من حول العالم عادوا إلى بلادهم، لتقديم الدعم في ظل الحرب الدائرة مع حركة "حماس".

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وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن "الرحلات الجوية تواصل القدوم إلى إسرائيل من أماكن مختلفة، مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس وبانكوك وأثينا".ولفت إلى أنه "على الرغم من إلغاء شركات طيران عالمية رحلاتها إلى تل أبيب، فإن الإسرائيليين، الذين من بينهم جنود احتياط ومتطوعون، يجدون سبلا للعودة إلى بلادهم".ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي الإسرائيلي، يسرائيل بشار، قوله إن "أكثر من 10 آلاف شخص سافروا بالفعل من الولايات المتحدة على متن رحلات إلى إسرائيل".وأوضح أنهم "جزء من حوالي 360 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم على مستوى العالم من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما يصل آخرون كمتطوعين".ونقلت "بلومبرغ" عن الجندي الإسرائيلي ستاس غرينبرغ، قوله إنه "كان في رحلة عمل إلى ميامي الأميركية" حينما وقع هجوم السابع من تشرين الاول، ليقرر حينها "زيارة أسرته في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، ثم التوجه مباشرة إلى تل أبيب".ويتمركز غرينبرغ حاليا شمالي إسرائيل، حيث تدور اشتباكات مع "حزب الله" في المنطقة الحدودية مع لبنان.ونشرت "بلومبرغ" أيضًا عن جندي آخر يدعى آدامز، موضحة أنه كان في العاصمة الإسبانية مدريد في يوم الهجوم، قبل أن تصله رسائل عبر تطبيق "واتساب"، من أفراد وحدة مكافحة الإرهاب التي كان ينتمي لها، بأن "عليه العودة".وبالفعل سافر صاحب الـ23 عاما إلى إسطنبول ثم أثينا، قبل أن يصل إلى تل أبيب، ليلتحق مجددا بوحدته. (الحرة)