مفاجأة غير متوقعة من إيلون ماسك لمسؤول إسرائيليّ بارز... ماذا فعل بحسابه؟

حذف موقع "إيكس" العلامة الزرقاء من حساب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.



وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فإن مالك "إكس" رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، هو المسؤول عن هذه الخطوة. (الوطن)