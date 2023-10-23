وبدا واضحا حجم التعويل على خطة الاتحاد الأفريقي من خلال التحركات الحالية التي تقوم بها القوى المدنية والتي تضم قياديين كبار في تحالف الحرية والتغيير وممثلين لحركات

والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول 2022.