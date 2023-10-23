Advertisement

عربي-دولي

3 وزراء على الأقل في حكومة نتنياهو يبحثون الاستقالة

Lebanon 24
23-10-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1121662-638336644955251016.jpg
Doc-P-1121662-638336644955251016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الأمني.

وقالت الصحيفة إن "هناك أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة جيشه، وإن علاقته مع وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت متوترة، مما يعرقل العمل المشترك بينهما"، مبينة أن "75% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني في حماية بلدات غلاف غزة".
Advertisement

وأوضحت أن "هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي بشأن التقييمات والخطط والقرارات"، كاشفة أن "3 وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في الاستقالة. اثنان منهم ليسا أعضاء في حكومة الطوارئ، لكنهما يتألمان من الأحداث الصعبة، اللقاء مع العائلات، والأجواء الصعبة في الجنازات، والمواد الحساسة، والفيديوهات التي وزعتها حماس، وحقيقة أن كل شيء حدث في ظل حكومتهم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية قولها إن "نتنياهو غاضب من كبار المسؤولين في الجيش، ويتعامل بقليل من الصبر مع الآراء والتقييمات التي يعبر عنها القادة العسكريون، ويتباطأ في تبني خططهم، كما أن العلاقة المتوترة بينه وبين غالانت تزيد صعوبة العمل المشترك بينهما".

وقالت الصحيفة إن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي أعلن على الملأ أول أمس السبت أنه ينتظر موافقة القيادة السياسية على عملية برية، معلقة بأن هذه هي طريقة كبار ضباط الجيش الإسرائيلي لرمي الكرة في مرمى الحكومة، خاصة رئيس الوزراء، مضيفة أن أزمة الثقة لا تقتصر على نتنياهو والجيش الإسرائيلي، بل هناك أزمة ثقة داخل الحكومة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-10-23
08:05 | 2023-10-23
08:00 | 2023-10-23
07:39 | 2023-10-23
07:30 | 2023-10-23
07:23 | 2023-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24