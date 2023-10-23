وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن ما يصل إلى 3 آلاف عسكري يشاركون في مناورات تحمل اسم مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وأضافت أن المناورات تجري في شتى أنحاء أذربيجان، بما في ذلك في باكو وجيب ناخيتشيفان المتاخم لتركيا وفي ما أسمتها الوزارة "الأراضي المحررة" في كراباخ.

وتتمتع تركيا بروابط لغوية وثقافية وثيقة مع أذربيجان، وقدمت الدعم العسكري والسياسي لباكو خلال صراعها المستمر منذ 3 عقود مع أرمينيا، والتي لا تقيم أنقرة علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وقد أبدت أرمينيا وأذربيجان مؤخرا استعدادهما للتوقيع على معاهدة سلام تنهي رسميا الصراع بينهما في أعقاب النصر الذي حققته أذربيجان في كراباخ ونزوح أغلب الأرمن من المنطقة، وعددهم 120 ألف نسمة.