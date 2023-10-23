مسؤول إسرائيلي: حماس قد تُطلق سراح 50 رهينة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الاثنين، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه من المحتمل أن تطلق حركة حماس سراح نحو 50 رهينة مزدوجة الجنسية.





وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي الكبير إنه بناء على محادثات بين الولايات المتحدة وقطر، من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 مواطنا مزدوج الجنسية بشكل منفصل عن أي اتفاق أوسع. (روسيا اليوم)

Advertisement