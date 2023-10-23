جندي إسرائيليّ يُهاجم نتنياهو: قُتل أصدقائي بسببك... إليكم هذا الفيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يظهر قيام جندي إسرائيلي بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير إحدى القواعد العسكرية.

وتظهر المشاهد تقدم الجندي باتجاه الوفد الذي يضم نتنياهو أثناء صراخه قائلا: "أنت خربت إسرائيل".

وحمّل الجندي رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية مقتل أصدقائه، وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. لقد قُتل أصدقائي، أنت خربت إسرائيل".



وتدخل قائد الفرقة الإسرائيلية على الفور وقام بردع الجندي وإبعاده عن الوفد قائلا: "هذا غير مناسب الآن".



وأضاف قائد الفرقة خلال محاولة إمساك الجندي وتهدئة الموقف: "أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا".



لكن الجندي رد على قائده قائلا: "لا تلمسني. هذه القاعدة ليست لك، بل لنا جميعا". (سبوتنيك)