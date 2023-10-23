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عربي-دولي

لماذا أخّرت إسرائيل إجتياح غزة؟

Lebanon 24
23-10-2023 | 07:00
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ذكرت "العربية"، أنّه وسط تسريبات أميركية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في قطاع غزة، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية أذعنت.

فقد كشف مسؤولون إسرائيليون اليوم الإثنين أن الحكومة وافقت على ما يبدو على تأجيل عمليتها البرية في القطاع، بانتظار ارسال الولايات المتحدة قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، بسبب القلق من تزايد الهجمات على قواعدها العسكرية ومصالحها في المنطقة.
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كما أوضحوا أن هذا ليس السبب الوحيد لتأخير العملية، فهناك أسباب أخرى، مثل تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات الإسرائيلية فضلا عن محاولة إنهاء قضية الأسرى وإمكانية تنفيذ صفقات إطلاق سراح إضافية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلة رسمية.

في حين وضع الجيش الإسرائيلي شرطين لوقف الاجتياح، كل منهما أصعب من الآخر بالنسبة لحركة حماس. إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن العملية البرية أمر لا مفر منه إذا لم يطلق مسلحو "حماس" سراح جميع الرهائن ويلقوا أسلحتهم.

وقال في مقابلة مع محطة "ايه بي سي" الأسترالية: "هدفنا هو حرمان حماس من قدراتها العسكرية بشكل كامل". وأضاف:" إذا خرج مسلحوها من مخابئهم... وأعادوا رهائننا، واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب، لكنهم لن يفعلوا ذلك".

كما شدد على أن الجيش "سيضطر إلى القيام بعملية برية" في غزة.

وكان مسؤولون مطلعون كشفوا في وقت سابق أن واشنطن تمارس ضغوطاً على إسرائيل وتدعوها إلى تأجيل العملية البرية والتوصل إلى إطلاق سراح المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" مساء أمس الأحد.

فيما كشف مسؤولون إسرائيليون أن قضية "العملية البرية" هذه خلفت انشقاقات بين حكومة بنيامين نتنياهو وجنرالات الجيش الإسرائيلي المصرين على غزو غزة في أسرع وقت ممكن، بينما يتريث الأول، تماشيا مع رغبة أميركا وصوناً لحياة الأسرى. (العربية)
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