انبطحت أرضاً في إسرائيل... مراسلة أجنبيّة تكذب على المشاهدين هكذا فضحت نفسها (فيديو)

العالم كله متواطئ معهم على جـ...رائـ...مهم
صحفية رومانية في إسـ....رائيل حاولت عبثا إضافة " إثارة" على تقريرها التلفزيوني فانبطحت مدعية أنها تبث تقريرها تحت القصف، لكن مشهد المشاة وراكبي الدراجات خلفها فضح مسرحيتها. 🙂
العار ثم العار pic.twitter.com/GtxetHL57t
— محمد يسلم الشيباني (@Mdyeslemnave) October 23, 2023
العالم كله متواطئ معهم على جـ...رائـ...مهم
صحفية رومانية في إسـ....رائيل حاولت عبثا إضافة " إثارة" على تقريرها التلفزيوني فانبطحت مدعية أنها تبث تقريرها تحت القصف، لكن مشهد المشاة وراكبي الدراجات خلفها فضح مسرحيتها. 🙂
العار ثم العار pic.twitter.com/GtxetHL57t