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عربي-دولي

انبطحت أرضاً في إسرائيل... مراسلة أجنبيّة تكذب على المشاهدين هكذا فضحت نفسها (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2023 | 08:05
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ تقريراً إعلاميّاً مصوراً، يُظهر "كيف نجت صحفية رومانية من هجوم وهمي من جانب حركة حماس في إسرائيل".

وانبحطت الصحفية وهي ترتدي الدروع الواقية على الأرض وبدأت تتحدث عن أنها لا يمكنها النهوض لأنها لا تعرف متى سينتهي إطلاق النار على إسرائيل من جانب حماس.

وقالت: "إن القصف قريب جدا منا... دعونا نبقى لفترة أطول قليلا، لأنني لا أعرف متى سيتوقف القصف".

ومع ذلك، لم تأخذ الصحفية بعين الاعتبار أنه من الممكن أن يكون هناك أشخاص آخرون يسيرون في الشوارع إلى جانبها وقت التصوير. وسار المارة بهدوء على طول الشارع ومر راكبو الدراجات بهدوء بجوارها مرتين. (روسيا اليوم)
 
 
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