انبطحت أرضاً في إسرائيل... مراسلة أجنبيّة تكذب على المشاهدين هكذا فضحت نفسها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ تقريراً إعلاميّاً مصوراً، يُظهر "كيف نجت صحفية رومانية من هجوم وهمي من جانب حركة حماس في إسرائيل".



وانبحطت الصحفية وهي ترتدي الدروع الواقية على الأرض وبدأت تتحدث عن أنها لا يمكنها النهوض لأنها لا تعرف متى سينتهي إطلاق النار على إسرائيل من جانب حماس.



وقالت: "إن القصف قريب جدا منا... دعونا نبقى لفترة أطول قليلا، لأنني لا أعرف متى سيتوقف القصف".



ومع ذلك، لم تأخذ الصحفية بعين الاعتبار أنه من الممكن أن يكون هناك أشخاص آخرون يسيرون في الشوارع إلى جانبها وقت التصوير. وسار المارة بهدوء على طول الشارع ومر راكبو الدراجات بهدوء بجوارها مرتين. (روسيا اليوم)

العالم كله متواطئ معهم على جـ...رائـ...مهم



صحفية رومانية في إسـ....رائيل حاولت عبثا إضافة " إثارة" على تقريرها التلفزيوني فانبطحت مدعية أنها تبث تقريرها تحت القصف، لكن مشهد المشاة وراكبي الدراجات خلفها فضح مسرحيتها. 🙂



العار ثم العار pic.twitter.com/GtxetHL57t — محمد يسلم الشيباني (@Mdyeslemnave) October 23, 2023 Advertisement